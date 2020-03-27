https://static.news.ru/photo/e7617246-704c-11ea-ba3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Италии Доменико Аркури рассказал о ситуации с распространением коронавируса в стране. Число умерших от COVID-19 на территории государства в течение суток стало рекордным.

969 человек погибли, передаёт РИА Новости. Таким образом, общее число жертв составило 9134.

Выздоровели 589 пациентов, что на 410 меньше, чем днём ранее. Всего в стране инфицировано 66 414 жителей, заражение 4401 из них зафиксировали в течение суток.

С 27 марта прибывшие специалисты из России приступили к оказанию практической помощи гражданам. Помимо масштабной санитарной обработки всех медучреждений и городской инфраструктуры, их помощь будет востребована для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, оборудованных для лечения больных с коронавирусом.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Италии отреагировали на сообщения прессы о том, что помощь России в борьбе с пандемией коронавируса была бесполезной. Как заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана, «всегда будет тот, кто хочет устроить спекуляции».