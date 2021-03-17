В России ввели уголовную ответственность и штраф за оскорбление ветеранов

https://static.news.ru/photo/b015285a-8707-11eb-a130-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижняя палата парламента приняла в заключительном, третьем чтении законопроекты, усиливающие административное и уголовное наказание за реабилитацию нацизма. Кроме того, теперь за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны можно получить штраф до пяти миллионов рублей или отправиться на пять лет за решётку.

Автором этих инициатив стала вице-спикер палаты Ирина Яровая. Сначала речь в них шла об усилении наказания за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Однако позже все фракции Госдумы предложили внести в них поправки, предусматривающие жёсткие меры за оскорбление ветеранов.

Таким образом, теперь в Уголовном кодексе (УК РФ) будет оговорено, что за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, памятным датам ВОВ, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ предусмотрено наказание в виде штрафа в три миллиона рублей или в размере доходов осуждённого за последние три года. За подобные деяния можно также получить до 360 часов обязательных работ, оказаться на исправительных работах на срок до года или принудительных — до трёх лет. Также можно лишиться свободы на тот же срок. Согласно поправкам, можно также лишиться права занимать определённые должности до трёх лет.

Штрафы и сроки заключения увеличиваются от двух до пяти миллионов рублей и до пяти лет, если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору или через Интернет или СМИ. Также до пяти лет увеличивается срок принудительных работ и срок лишения права занимать ряд должностей.

В УК РФ внесена также поправка о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, и распространение ложных сведений о ВОВ караются штрафом до трёх миллионов рублей и лишением свободы до трёх лет. Если высказывания распространялись через Сеть и СМИ, то максимальный штраф и срок увеличиваются до пяти миллионов и пяти лет тюрьмы.

Сейчас штрафы за это составляют до 300 тыс. рублей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно. Сроки лишения свободы до трёх лет и до пяти лет при наличии отягчающих обстоятельств решено сохранить.

Ранее Верховный суд Республики Саха (Якутия) приговорил жителя Нюрбинского района к штрафу в 100 тысяч рублей за размещение в соцсетях фото Адольфа Гитлера и надписи, оправдывающей нацизм, сообщал NEWS.ru.