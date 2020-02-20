https://static.news.ru/photo/7b20ac52-5484-11ea-a5e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время на территории России отмечается рост количества детей и подростков, инфицированных ВИЧ. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили представители Роспотребнадзора.

Исходя из обнародованных материалов ведомства следует, что более половины заражённых лиц указанной категории — это несовершеннолетние россияне старше 11 лет. ВИЧ-инфицированные в возрасте от восьми до десяти лет составляют 16,9% от общего числа заражённых детей и подростков.

Также в Роскомнадзоре назвали возрастную группу молодёжи, в рамках которой печальные показатели идут на спад. Это — молодые люди 15-20 лет. Среди них количество ВИЧ-инфицированных снизилось с 1,6% в 2012 году до 0,8% в 2019 году.

По данным ведомственного мониторинга, на диспансерном наблюдении состоит более 11,4 тысячи ВИЧ-инфицированных детей и подростков, — передаёт РИА Новости сообщение от Роспотребнадзора.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2019 году в России было зафиксировано 80 тыс. 118 новых случаев ВИЧ. Однако при этом в стране намечается явная тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости.