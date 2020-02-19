https://static.news.ru/photo/470982ea-52fe-11ea-92b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году в России было зафиксировано 80 тыс. 118 новых случаев ВИЧ. Однако при этом в стране намечается явная тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости.

Об этом сообщила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Наталья Костенко. По её словам, в 2019 году было выявлено на 7,5% меньше случаев заражения ВИЧ, чем в 2016 году, когда было зафиксировано 86 тыс. 519 новых случаев.

По сравнению с девяностыми годами, когда прирост инфицированных ежегодно составлял 10%, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась и наметилась тенденция к снижению, — заявила Костенко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Она отметила, что самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ — в возрастной группе от 30 до 40 лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что успех фильма Юрия Дудя о проблеме ВИЧ в РФ говорит о неэффективности работы государства в этой области.