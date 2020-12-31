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С 2021 года в России вновь разрешено создавать вытрезвители

17:32, 01 января 2021
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В России с наступлением нового года начинается новый этап борьбы за трезвость. С января вновь разрешено открывать вытрезвители. Причём работать они будут на основе государственно-частного партнёрства.

Ради этой цели предварительно были внесены изменения в необходимые законодательные акты. Борьба на уровне Госдумы за возвращение права подвыпивших граждан «проспаться» под присмотром началась ещё в 2019 году, но лишь в конце 2020-го была оформлена официально.

Помощь в подобных учреждениях будут оказывать лицам в состоянии алкогольного, наркотического или «иного токсического» опьянения. При этом помещать туда будут граждан в состоянии лёгкой и средней степени «подпитости», которые не нуждаются в медицинской помощи.

Уже известно, что доставлять находящихся навеселе граждан в вытрезвители будут сотрудники полиции — как, впрочем, при необходимости и в больницы. Но конкретные правила работы таких учреждений ещё должны быть утверждены при участии МВД, Минздрава и Министерства труда и социальной защиты.

Система вытрезвителей существовала в СССР с 1930-х годов. После распада Советского Союза, в 1992 году, ответственность за работу вытрезвителей возложили на Минздрав, а за доставку клиентов — на МВД. Однако к осени 2011 года все специализированные медицинские вытрезвители на территории России были ликвидированы.

Ранее NEWS.ru писал, что новые нормы законодательства разрешают протрезвлять подвыпивших россиян без их согласия.

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