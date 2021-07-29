В России снова выявили рекорд по смертям от COVID-19

За минувшие сутки в России умерли 799 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции COVID-19 стали 156 977 жителей страны. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

За 24 часа обнаружены 23 270 новых случаев заражения. Сейчас общее количество заразившихся составляет около 6,2 млн человек.

Выздоровели за сутки 20 834 пациентов, за всё время пандемии от коронавируса вылечились более 5,5 млн жителей России.

По числу суточных заражений лидирует Москва — 3356 случаев. В столице выписались из больниц 5060, а скончались 79 человек. С начала пандемии в Москве выявлены 1 499 131 заболевших, умерли 25 477 человека.

Ранее стало известно, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, какие признаки будут свидетельствовать об окончании пандемии коронавируса. Он также отметил, что сейчас уже более 15 стран достигли популяционного иммунитета, поэтому в них ситуация с коронавирусом стала более предсказуемой.