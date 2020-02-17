https://static.news.ru/photo/697024ae-5175-11ea-bdd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году число иностранцев, приезжающих в РФ в качестве туристов, увеличилось.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России. По её данным, общее число иностранцев, посетивших РФ в 2019 году, примерно такое же, как и в 2018 году — 32,9 млн визитов. Однако прирост поездок в Россию с туристическими целями составил 20,5%. Таким образом, в качестве туристов в прошлом году РФ посетили 5,1 млн человек.

Большую часть приезжавших составили граждане стран СНГ и бывших республик СССР. Также в десятку лидеров вошли Китай, Финляндия и Германия, передаёт RNS.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Республику Кипр в 2019 году посетили около 782 тысяч российских граждан. Россия, таким образом, заняла второе место по числу туристов на острове.