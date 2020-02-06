https://static.news.ru/photo/e9d40ae6-48f8-11ea-a215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число бюджетных мест в российских вузах вырастет в 2021 году на 18,8 тыс., а к 2024 году — на 141,8 тыс.

По её словам, об этом говорил президент РФ Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию.

В 2021 году прирастём на 18,8 тыс. мест, в 2022 — на 60,7 тыс. мест, далее — на 94,9 и 141,8 тыс. мест — это очень большие цифры. Но за этими цифрами стоят серьезные финансовые ресурсы, — сказала в эфире канала «Россия 24» Голикова.

Она призвала региональные вузы подготовиться к такой нагрузке. В этом году число бюджетных мест в вузах составило 509 тыс.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что идеи «расселить» вузы из Москвы и Санкт-Петербурга неприемлемы. Кроме того, он сообщил, что количество бюджетных мест в региональных вузах будет ежегодно расти. По словам президента, это начнётся с 2021 года.