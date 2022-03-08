В России ускорят работу над импортозамещённой версией SSJ100

Работы по созданию импортозамещённой версии самолёта Sukhoi Superjet 100 будут ускорены. Отечественный двигатель ПД-8, предназначенный для него, может быть сертифицирован раньше запланированных сроков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12–14 месяцев... Сроки работы над импортозамещённым SSJ будут ускорены, — сказали агентству в ведомстве.

Руководитель министерства Денис Мантуров отмечал, что перед отечественной авиаотраслью стоит задача максимально полного импортозамещения всех агрегатов для SSJ100, включая замену двигателя зарубежного производства отечественным. Первоначально на создание импортозамещённой версии лайнера отводился срок до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские власти выделили свыше 61 млрд рублей на разработку ещё одного самолёта — среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Соответствующе поручение было отдано президентом Владимиром Путиным. Средства пойдут на создание комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолётов.