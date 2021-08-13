В России создали платформу для поиска «идеальной работы»

Российские специалисты разработали платформу для поиска «идеальной работы» с учётом характеристик соискателя и анализа рынка труда. Пока проект находится в стадии тестирования, пишут «Известия».

Создателями платформы являются специалисты университета Национальной технологической инициативы («Университет 20.35»). Программа сначала оценивает ситуацию на рынке труда, обрабатывает информацию о свежих вакансиях с открытых сайтов для конкретного соискателя. Затем она формирует карту России, обозначая вакансии по определённым профессия с указанием зарплат. Таким образом можно оценить спрос на те или иные специальности в регионах.

На третьем этапе алгоритм учитывает профессиональные навыки соискателя, его систему ценностей, моральные и этические предпочтения. По словам разработчиков, человек плодотворно трудится, когда счастлив, а для этого он должен оказаться в зоне комфорта и развития.

Процесс тестирования занимает час. На его основе программа предлагает соискателю подходящие вакансии, а также подсказывает, какие навыки можно повысить для получения работы мечты.

Ранее сообщалось, что 77% россиян недовольны своей работой из-за низкой зарплаты, ещё 42% — по причине отсутствия карьерного роста, четверть опрошенных не устраивает график, а каждого пятого — отношения с руководством. Довольны своей работой только 23% респондентов. В исследовании участвовали более пяти тысяч россиян.