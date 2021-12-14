В России создадут вакцину от COVID на основе клеточных частиц насекомых

Вакцину для профилактики коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых создадут в центре имени Чумакова. Об этом заявил генеральный директор учреждения, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, передаёт ТАСС.

Сейчас ведём работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых, — цитирует его агентство.

Ишмухамeтов сообщил, что несколько лет назад исследователи центра в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишённых генетического материала. При этом учёные отработали ряд различных методов выделения и выявления вирусoподобных частиц.

Учёный отметил, что при помощи платформы инактивированных цельновириoнных вакцин можно создавать препараты на основе новых штаммов.

Ранее заместитель директора центра имени Чумакова объяснил разницу между «Спутником V» и «КовиВаком». По его словам, они относятся к разным типам вакцин. При этом иммунолог Николай Крючков заявил, что «КовиВак» слабее «Спутника V», однако он вызывает меньше побочных эффектов. Слухи о его элитности пошли, скорее всего, из-за того, что чумаковская вакцина в дефиците.