В России будут выявлять курильщиков в запрещённых местах

В России планируют разработать систему, которая позволит выявлять людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. Она будет определять сам факт курения на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на платформу «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций, — заявили в пресс-службе платформы НТИ.

Разработчики системы — представители компании «Малленом Системс» (Нейронет НТИ) — подчеркнули, что её можно будет использовать в парках, на предприятиях, вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город».

Программное обеспечение для выявления курильщиков станет частью действующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения, которая в режиме реального времени анализирует видео с камер.

Ранее стало известно, что из-за резкого роста акцизов в этом году россияне стали покупать дешёвые сигареты, в том числе нелегальные, с которых не уплачен акциз. Многим российским курильщикам не по карману даже самая дешёвая официальная продукция.