Россияне стали покупать дешёвые и нелегальные сигареты из-за роста акцизов

Из-за резкого роста акцизов в этом году россияне стали покупать дешёвые сигареты, в том числе нелегальные, с которых не уплачен акциз. Многим российским курильщикам не по карману даже самая дешёвая официальная продукция, пишут «Ведомости».
Как
В целом продажи сигарет в России снижаются уже не первый год. В январе — августе 2021 года они снизились на 4,8%. Эксперты связывают это с ростом акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года, что сказывается на цене и заставляет россиян переходить в том числе на нелегальные сигареты, производители которых не платят акцизов и привлекают покупателей более низкими ценами.
Ранее аналитики заявили, что сигареты во втором полугодии 2021 года могут подорожать в среднем до 140–145 рублей за пачку с 135,8 рубля в первом полугодии. В сравнении со стоимостью сигарет в 2020 году они уже выросли в цене на 12,4%. При этом средняя стоимость электронных систем нагревания табака в первом полугодии 2021 года не изменилась по сравнению с тем же периодом 2020 года. Она осталась на уровне 155 рублей за пачку.