Россияне стали покупать дешёвые и нелегальные сигареты из-за роста акцизов

Из-за резкого роста акцизов в этом году россияне стали покупать дешёвые сигареты, в том числе нелегальные, с которых не уплачен акциз. Многим российским курильщикам не по карману даже самая дешёвая официальная продукция, пишут «Ведомости».

Как свидетельствуют данные NielsenIQ, сигареты стоимостью до 125 рублей за пачку стали лидерами по доле в продажах: этот показатель вырос с 32,6% до 37,7%, обогнав средний сегмент (от 125 до 145 рублей), доля которого сократилась на 3,5 процентного пункта, до 31,3%.

В целом продажи сигарет в России снижаются уже не первый год. В январе — августе 2021 года они снизились на 4,8%. Эксперты связывают это с ростом акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года, что сказывается на цене и заставляет россиян переходить в том числе на нелегальные сигареты, производители которых не платят акцизов и привлекают покупателей более низкими ценами.

Ранее аналитики заявили, что сигареты во втором полугодии 2021 года могут подорожать в среднем до 140–145 рублей за пачку с 135,8 рубля в первом полугодии. В сравнении со стоимостью сигарет в 2020 году они уже выросли в цене на 12,4%. При этом средняя стоимость электронных систем нагревания табака в первом полугодии 2021 года не изменилась по сравнению с тем же периодом 2020 года. Она осталась на уровне 155 рублей за пачку.