Зарубежные автозаводы могут возобновить работу в Калужской области Калужский губернатор: некоторые иностранные автопроизводители готовы вернуться в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько зарубежных автопроизводителей выразили готовность уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава региона Владислав Шапша. В области находятся предприятия «Фольксваген Груп Рус», «ПСМА Рус» и «Вольво». Шапша подчеркнул, что приостановка деятельности заводов связана только со сложностями в логистике.

Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время вернуться. Однако трудно говорить о сроках возобновления работы, потому что это очень сложный, комплексный процесс, — сказал губернатор.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota могут возобновить работу в городе. Губернатор отметил, что предприятия откроются при восстановлении цепочек поставок автокомпонентов. Беглов также сообщил, что владельцы заводов продолжают выплачивать сотрудникам 2/3 средней зарплаты, несмотря на приостановку деятельности.