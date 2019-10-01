https://static.news.ru/photo/195c8c12-93d6-11e9-ae30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Претендентам на получение российского гражданства в упрощённом режиме со 2 октября 2019 года достаточно отработать год по специальностям, включённым в перечень Минтруда. До вступления в силу нового закона этот срок составлял три года.

При этом иностранный гражданин, желающий стать россиянином в упрощённом порядке, должен являться высококвалифицированным специалистом.

Как уточняет РИА Новости , всего в список входит 74 профессии — в основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство внутренних дел (МВД) разработало законопроект, который должен упростить получение российского гражданства студентам, прошедшим обучение на территории РФ. Документ предполагает изменение процедуры получения паспорта выпускниками, имеющими регистрацию по месту жительства или состоящими на учёте по месту пребывания.