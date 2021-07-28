Росстат назвал причину снижения пенсий

Высокая инфляция в России в первом полугодии привела к снижению пенсий в реальном выражении. Об этом сообщает Росстат.

Согласно сообщению ведомства, спад увеличивался с февраля 2021 года (0,1%) по июнь. Его уровень возрос до 0,8%. В январе же 2021 года пенсии росли — они увеличились на 0,4% по отношению к январю прошлого года. В Росстате уточнили, что в 2020-м был замечен рост пенсионных выплат, однако темпы роста замедлялись.

В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в июне 2021 года составил 15 822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года.

Ранее заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев сообщил, что пенсионные накопления граждан в НПФ достигли рекордных показателей в последний раз, поскольку дальше ожидается их снижение. Он уточнил, что в ближайшее время не стоит ожидать каких-либо изменений в составе структуры клиентов НПФ и ПФР.