Росстат назвал причину снижения пенсий

Высокая инфляция в России в первом полугодии привела к снижению пенсий в реальном выражении. Об этом сообщает Росстат.
Согласно сообщению ведомства, спад
В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в июне 2021 года составил 15 822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года.
Ранее заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев сообщил, что пенсионные накопления граждан в НПФ достигли рекордных показателей в последний раз, поскольку дальше ожидается их снижение. Он уточнил, что в ближайшее время не стоит ожидать каких-либо изменений в составе структуры клиентов НПФ и ПФР.