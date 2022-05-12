В России с 1 июня изменится порядок начисления и размер некоторых пенсий С 1 июня увеличится пенсия у тех, кто пропустил февральскую индексацию

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

У части российских пенсионеров с 1 июня увеличится пенсия. Это относится к тем, кто уволился с работы в феврале 2022 года и пропустил февральскую индексацию для неработающих россиян, она составила 8,6%. Те, кто ещё был трудоустроен в этот период, могут рассчитывать на индексацию уже летом, сообщают «Известия». Выплаты пенсий будут производиться автоматически, без подачи заявления.

Также в силу вступит закон, согласно которому изменится система начисления страховой пенсии по потере кормильца.

Так, совершеннолетние выпускники школ будут получать положенные выплаты до 1 сентября. В том случае, если выпускник намерен учиться в вузе, он будет получать пенсию во время учёбы до достижения возраста в 23 года, заявление об этом также не нужно подавать. Больше нет необходимости предоставлять доказательства иждивения детей умершего кормильца, если они достигли совершеннолетия и учатся очно.

В документе отмечается, что на момент смерти кормильца дети должны не работать или быть участниками другой деятельности, в связи с которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию. В ПФР отметили, что выплата не будет доступна студенту, который официально трудоустроен.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству РФ до 20 апреля представить предложения о допиндексации пенсий, соцвыплат, зарплат, МРОТ и величины прожиточного минимума.