В России разрыв в зарплатах женщин и мужчин составил 28%

https://static.news.ru/photo/5e8fd3ec-b7bc-11ea-b847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин в России в 2019 году составил 27,9%. Российское правительство работает над сокращением этого разрыва. Об этом говорится в представленном в ООН первом добровольном национальном обзоре России по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Документ был подготовлен Аналитическим центром при правительстве РФ при участии МИД, Росстата и Минэкономразвития.

Для целей обеспечения равенства мужчин и женщин в России реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, направленная в том числе на сокращение разрыва в оплате труда мужчин и женщин (в 2019 году отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составило 72,1%), сокращение числа случаев насилия в отношении женщин, увеличение числа женщин на руководящих постах субъектов малого и среднего предпринимательства, — говорится в документе.

Программа развития ООН (ПРООН) относит РФ к числу стран с очень высоким уровнем человеческого развития (ИЧР). Показатели ИЧР женщин превосходят показатели мужчин — 0,823 против 0,808, данные за 2017 год. При расчёте этих показателей учитываются покупательская способность граждан, уровень грамотности и продолжительность жизни. Индекс впервые был опубликован в 1990 году.

В 2015 году входящие в ООН государства приняли Повестку дня в области устойчивого развития, которая рассчитана до 2030 года. Она направлена на обеспечение благополучия для всех на планете, сохранение ресурсов планеты и ликвидацию нищеты, всего в повестке 17 целей.

NEWS.ru писал, что Счётная палата не нашла ответственных в РФ за Повестку устойчивого развития.