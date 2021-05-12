В России разрабатывается проект кешбэка с путёвок на детский отдых

Проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путёвки в детские лагеря опубликовал Ростуризм. В рамках программ детского туристического кешбэка выплаты могут составить до 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. При этом поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года. Проект постановления размещён на федеральном портале проектов правовых актов.
Документ призван, в частности,
Услуга, стоимость которой будет компенсироваться, должна удовлетворять целому ряду требований. Так, место отдыха должно работать на объектах стационарного действия, дети должны находиться там круглосуточно в течение всего срока действия путёвки. Также учреждение должно быть включено в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.
Поездку необходимо оплачивать при помощи карты «Мир». Срок возврата средств — до пяти дней. Перечень регионов, отдых в которых будет компенсирован, отдельно установит Ростуризм.
В Ростуризме сообщили, что предельный кешбэк в размере 20 тысяч рублей рассчитан на основании стоимости отдыха детей в лагерях на море.
Программа стартует до конца мая, о точной дате старта Ростуризм объявит дополнительно.
Ранее сообщалось о том, что ввести «выездной сбор» для туристов, отправляющихся на отдых за рубеж, предложил губернатор Приморья Олег Кожемяко.