В России разрабатывается проект кешбэка с путёвок на детский отдых

https://static.news.ru/photo/1f458fe0-9a2c-11ea-9867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путёвки в детские лагеря опубликовал Ростуризм. В рамках программ детского туристического кешбэка выплаты могут составить до 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. При этом поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года. Проект постановления размещён на федеральном портале проектов правовых актов.

Документ призван, в частности, утвердить правила предоставления в 2021 году госсубсидии Национальной системе платёжных карт (НСПК) на программу поддержки внутренних поездок в организации детского отдыха и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной путёвки.

Услуга, стоимость которой будет компенсироваться, должна удовлетворять целому ряду требований. Так, место отдыха должно работать на объектах стационарного действия, дети должны находиться там круглосуточно в течение всего срока действия путёвки. Также учреждение должно быть включено в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Поездку необходимо оплачивать при помощи карты «Мир». Срок возврата средств — до пяти дней. Перечень регионов, отдых в которых будет компенсирован, отдельно установит Ростуризм.

В Ростуризме сообщили, что предельный кешбэк в размере 20 тысяч рублей рассчитан на основании стоимости отдыха детей в лагерях на море.

Программа стартует до конца мая, о точной дате старта Ростуризм объявит дополнительно.

Ранее сообщалось о том, что ввести «выездной сбор» для туристов, отправляющихся на отдых за рубеж, предложил губернатор Приморья Олег Кожемяко.