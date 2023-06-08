В России растут оптовые цены на бензин «Коммерсант»: оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 продолжают расти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оптовые цены на топливо в России продолжают расти, пишет «Коммерсант». В частности, стоимость бензина АИ-95 обновила свой исторический максимум, в то время как цена на АИ-92 достигла самого высокого уровня с октября предыдущего года.

Причиной повышения биржевой стоимости топлива стала нехватка предложения и планы правительства сократить так называемый демпфер (компенсационный механизм, используемый для стабилизации цен на топливо). Эксперты указывают на то, что нефтяные компании не смогли полностью восстановить производство после периода ремонтных работ.

7 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на бензины АИ-92 и АИ-95 выросли на 1,2% и 0,8% соответственно, достигнув 55 тысяч и 62,3 тысячи рублей за тонну. Также отмечается, что цены на бензин росли и на розничных заправках. Росстат заявил, что средняя розничная цена выросла на 0,3% за неделю.

Ранее эксперт и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, заявлял, что нефтяники из-за сокращения выплат от государства захотят повысить цены на свою продукцию. Но власти будут пытаться с ними договориться, чтобы рост по итогам года не превысил инфляцию. Последняя, по оценкам Центробанка, составит 4,5–6,5% за весь 2023-й.