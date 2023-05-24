Энергоэксперт предсказал рост цен на топливо в пределах инфляции Энергоэксперт Юшков предсказал рост цен на топливо в пределах инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на бензин могут вырасти в пределах инфляции в случае применения государством механизмов, которые должны регулировать стоимость топлива на внутреннем рынке, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что нефтяные компании будут пытаться компенсировать свои убытки из-за сокращения надбавки.

Нефтяники хотят повысить цену, потому что поменяется демпфирующая надбавка. Они меньше будут получать из бюджета денег и нужно будет компенсировать свои убытки, поэтому важно будет поднять цены на внутреннем рынке. Сокращение выплаты будет в том числе по дизелю, — пояснил энергоэксперт.

По его словам, при запрете экспорта и повышения цен государством нефтяные компании продадут остатки на бирже. Далее из-за нерентабельности переработка топлива будет сокращена, а внутренний рынок ждет дефицит. В связи с этим Юшков считает маловероятным введение запрета на экспорт. Эксперт предполагает, что государство попытается повлиять на рынок другими способами, например, будет договариваться с компаниями, чтобы розничная цена по итогам года не превысила уровень инфляции.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее заявил, что Минэнерго России не рассматривает вопрос запрета экспорта бензина. По его словам, ведомство обсуждает только сокращение поставок топлива за рубеж.