В России расширили список запрещенных пищевых добавок В Роскачестве исключили танины и стевию из перечня разрешенных пищевых добавок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В странах ЕАЭС, куда входит и Россия, обновлен технический регламент, регулирующий применение пищевых добавок, сообщает «Парламентская газета». Из списка разрешенных, в частности, исключены пищевые танины и подсластитель стевия. Изменения вступят в силу с 27 февраля 2024 года.

Как рассказали изданию в Роскачестве, специалисты по питанию решили отказаться в том числе от таких добавок, как танины пищевые (Е181), консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236), регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387), глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264) диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) и краситель красный рисовый.

Кроме того, в список попали усилители вкуса и аромата мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637), которые перестали считать пищевыми добавками и вывели в отдельную категорию. Под запрет попал и подсластитель «Стевия» (Stevia rebaudiana Bertoni), порошок, сироп, экстракты из листьев этой травы, а также сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203) в связи с тем, что они могут иметь генотоксичное действие.

В стандарте появились и новшества, касающиеся упаковки, рассказала изданию заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

В составе продукта вместе с кодом «Е» и числовым индексом будет указываться технологическая функция добавки — стабилизатор, загуститель, краситель или что-то другое, которые определяет изготовитель в соответствии с техрегламентом, — отметила специалист.

При использовании ароматизаторов с содержанием корня солодки (Glycyrrhiza glabra), глициризиновой кислоты или ее аммонийной соли информация об этом должна быть указана непосредственно после состава, добавила Саратцева.

Ранее доктор Минди Пельц рассказала, что важной пищевой добавкой для женщин является магний, а для мужчин — цинк. Она добавила, что независимо от пола всем необходим витамин D, от уровня которого зависит иммунитет человека.