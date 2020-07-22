В России провели более 26 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/13e3d778-ccaa-11ea-8045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России медицинские специалисты провели более 26 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что за 25 млн число тестов перевалило тремя днями ранее. За прошедшие сутки российские эксперты провели 296 тысяч исследований.

В РФ проведено более 26 млн тестов на коронавирус, — цитирует ТАСС сообщение от федеральной службы.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на данный момент в стране под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 находятся 267 315 граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико прогнозирует подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией с ноября, однако новая волна будет слабее.

По его словам, вирус адаптируется к населению.