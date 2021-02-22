В России прекратили первое в стране уголовное дело из-за фейка о COVID-19

В Петербурге прекратили первое в стране уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в связи с отсутствием состава преступления.

Речь идёт об уголовном дело, возбуждённом 3 апреля 2020 года после публикации в соцсети «ВКонтакте». Тогда сообщалось, что медики якобы отпустили мужчину, заражённого COVID-19, из больницы в Сестрорецке и отправили домой на общественном транспорте.

О подозреваемых по данному делу не сообщалось. Максимальная санкция, которая грозила обвиняемому в совершении этого преступления, — ограничение свободы на срок до трёх лет, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Ранее NEWS.ru писал, что суд обязал жительницу Владивостока выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за распространение в мессенджерах фейка об обязательной вакцинации от COVID-19 в России. Согласно данным приморской прокуратуры, сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин якобы подписал указ об обязательной вакцинации, было обнаружено во время мониторинга совместно с правоохранительными органами в одной из групп. В ходе проверки выяснилось, что сведения опубликовала жительница Владивостока 1967 года рождения. По данному факту возбуждено административное дело о распространении в заведомо недостоверной общественно значимой информации.