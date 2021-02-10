Россиянку оштрафовали за фейк об обязательной вакцинации

https://static.news.ru/photo/15696394-6c3a-11eb-85d9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд обязал жительницу Владивостока выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за распространение в мессенджерах фейка об обязательной вакцинации от COVID-19 в России.

Согласно данным приморской прокуратуры, сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин якобы подписал указ об обязательной вакцинации было обнаружено во время мониторинга совместно с правоохранительными органами в одной из групп.

Публикация размещена в августе 2020 года и представляет собой заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения, — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что сведения опубликовала жительница Владивостока 1967 года рождения. По данному факту возбуждено административное дело о распространении в заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор будет штрафовать соцсети за призывы к участию в митингах несовершеннолетних. По факту распространения данной информации будут составлять протоколы.