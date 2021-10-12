Детям младше 12 лет могут запретить кататься на тюбингах

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести в России возрастное ограничение на использование тюбинга («ватрушки»). По его мнению, кататься на подобных надувных конструкциях нужно разрешить только детям старше 12 лет, сообщает RT.

Как отметил Курдесов в письме на имя и. о. главы МЧС Александра Чуприяна, прошлой зимой сообщалось о многочисленных случаях гибели и травм детей во время катания на тюбингах с горок. При этом чаще всего трагические ситуации происходили с детьми дошкольного возраста или возраста начальной школы.

Специалист пояснил, что в этом возрасте дети ещё не способны быстро осознать угрозу и среагировать, им также не хватает мышечной массы для каких-либо манипуляций с тюбингом во время езды.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России использование тюбингов лицами в возрасте до 12 лет, а также предусмотреть возможные штрафные санкции в отношении законных представителей ребёнка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребёнку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг, — говорится в обращении Курдесова.

Ранее разработать определённые правила техники безопасности при катании на «ватрушках» предложил зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов. По словам парламентария, полностью запрещать тюбинги не следует, но обезопасить катающихся нужно. Правила должны быть прописаны и соблюдаться, а также необходимо установить ответственность за их нарушение. При этом следить за их соблюдением, по его мнению, могут сотрудники полиции.