В России предложили ввести бесплатное второе высшее по IT-специальностям

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям. По его мнению, в России наблюдается значительная нехватка IT-специалистов. Письмо с соответствующим предложением Сухарев отправил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Копия имеется в распоряжении RT.

Парламентарий считает , что проблема с нехваткой сотрудников требует скорейшего решения, поскольку отечественные предприятия испытывают острый дефицит IT-специалистов.

Пытаться решить данную проблему, как считает парламентарий, можно не только с помощью увеличения числа бюджетных мест по соответствующим специальностям в высших учебных заведениях, но и создавая условия для получения бесплатного второго высшего образования по IT-специальности.

Учитывая уровень заработных плат и значительное число вакантных мест на рынке труда, данная сфера вызывает интерес у многих граждан, подчеркнул Сухарев.

Ранее правительство РФ предложило за четыре года увеличить контрольные цифры приёма в вузы на IT-специальности с 50 тысяч до 120 тысяч человек. При этом будет не просто механически увеличено число студентов — появятся новые специальности, например IT-архитекторы. Более того, предусматривается софинансирование программ ускоренной цифровой подготовки граждан.