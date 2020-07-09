Кабмин предлагает увеличить приём в вузы на IT-специальности

https://static.news.ru/photo/4ce5c896-c21a-11ea-83bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ предлагает за четыре года увеличить контрольные цифры приёма в вузы на IT-специальности с 50 тысяч до 120 тысяч человек. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Предлагается поэтапно почти в 2,5 раза увеличивать контрольные цифры приёма в вузы на IT-специальности — с 50 тысяч в этом году до 120 тысяч в 2024 году, — цитирует его РИА Новости.

Мишустин добавил, что для это необходимо для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. При этом будет не просто механически увеличено число студентов — появятся новые специальности, например, IT-архитекторы. Более того, предусматривается софинансирование программ ускоренной цифровой подготовки граждан.

По мнению премьера, все эти меры позволят к 2024 году на 50% увеличить число занятых в IT-индустрии и в два раза увеличить спрос на российские программные продукты. Кроме того, ожидается появление новых стартапов. В качестве примера успешной работы в этом направлении он назвал Иннополис в Татарстане.

Как писал NEWS.ru, правительство призвали включить IT-сферу в перечень отраслей, экономически наиболее пострадавших от коронавируса.

Соответствующее письмо (текст имеется в распоряжении NEWS.ru) направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину президент некоммерческого партнёрства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская.

Из документа следует, что в 2020–2021 годах страну могут покинуть 10–15 тысяч IT-специалистов. В том случае, если отрасль не включат в список пострадавших от эпидемии, ей грозят массовые задержки зарплат и вынужденные сокращения профессиональных кадров.