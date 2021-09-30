Россиянки начали активнее выбирать IT-профессии

Женщины в России стали чаще подавать резюме в сфере IT. За последние пять лет доля соискательниц больше всего выросла в UI/UX-дизайне (разработка интерфейса сайта или приложения) — с 25% до 40%. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на исследование сервиса SuperJob и Московского физико-технического института (МФТИ).

В сфере тестирования ПО количество женских резюме выросло до 41% по сравнению с 34% пять лет назад. В сфере программирования C++ — до 8% (в 2016 году было 3%), а среди администраторов баз данных — до 22% (было 17%).

Среди разработчиков ПО и мобильных приложений женщин немного: 11% в разработке на Python (было 7%). В разработке для Android показатель увеличился на 2%.

Анализ был проведён на основе данных со всей России в июне 2021 года.

При этом, как выяснил МФТИ, последние три года среди абитуриентов гендерное соотношение почти не изменилось: поступающих на IT-специальности девушек 27% от общего числа.

Ранее главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер рассказал, что IT-омбудсмен «будет всегда полезен» в России. Благодаря ему у общества появится возможность обсуждать «важные вопросы наверху» и поддерживать не только крупный, но и средний и малый бизнес.