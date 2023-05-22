В России предложили перейти на шестидневную рабочую неделю Ассоциация предпринимателей «Аванти» выступила за введение в России шестидневной рабочей недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю, пишут «Известия». С этой инициативой организация обратилась к министру труда Антону Котякову, пояснив, что возросшее количество западных санкций увеличило нагрузку на экономику страны.

Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется, — отметили авторы инициативы.

По их мнению, шестидневка повысит прочность отечественной экономики в условиях современных вызовов. Кроме того, данная мера позволит реализовать задачи, которые поставил президент Владимир Путин на текущий год. Они предусматривают достижение технологического и промышленного прорыва, укрепление экономического суверенитета России и снижение зависимости от иностранных институтов.

Ранее в России неоднократно высказывались предложения о введении четырехдневной рабочей недели. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в этом нет необходимости, поскольку рынок сам придет к этому. По его словам, пандемия коронавируса уже дала толчок к таким изменениям.