В России предложили ограничить продажу алкоголя и табака

https://static.news.ru/photo/30854ba2-9a03-11ea-b160-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации предложил российскому правительству принять меры по ограничению продажи алкоголя и табака, включая повышение возраста покупателей.

Кабинету министров предлагается принять дополнительные меры, направленные на сокращение потребления населением алкоголя и табака. Инициатива предусматривает повышение возраста, с которого допускается розничная продажа алкогольной продукции, расширение полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Кроме того, в проекте говорится о необходимости введения правового регулирования обращения электронных курительных изделий, передаёт РИА Новости.

Издание уточняет, что в Совете Федерации 20 мая запланирован «правительственный час» с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвящённый мерам по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу о повышении возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, до 21 года. Политик поддержал эту идею. По его словам, чем раньше человек начинает употреблять спиртные напитки, тем раньше у него начинаются проблемы со здоровьем, писал NEWS.ru.