В России предложили изменить систему выплаты пособий на детей

Пенсионный фонд России с начала следующего года может получить право назначать ряд мер соцподдержки вместо региональных властей. Данный законопроект депутаты планируют рассмотреть 24 ноября во втором чтении, сообщила «Российская газета». В числе мер, ведать которыми будет ПФР, — пособие по беременности и родам, «детские» выплаты и другие.

Эти меры финансируются из федерального бюджета. До 1 января 2022 года финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета регионам, а после трансферт будет направляться в ПФР, — уточнили изданию в Министерстве труда.

Также планируется передача полномочий фонду по выплате единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, единовременного и ежемесячного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Одной из причин такого решения называется удобство для граждан при новой системе. В Минтруде также считают, что у Пенсионного фонда уже имеется значительный опыт по организации различных социальных выплат.

Ранее сообщалось, что в связи с высоким темпом роста инфляции и сложной ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса, российским пенсионерам могут быть выплачены «новогодние» пособия. Сумма выплат может достигнуть цифры в 10–15 тысяч рублей.