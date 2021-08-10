В России появятся «карты спасения» для всех автомобилей

В России ведётся разработка национального стандарта по так называемым картам спасения для всех автомобилей. Инструкция будет содержать необходимую информацию о машине и рекомендации спасателям на случай аварии. Об этом сообщает ТАСС.

Разработкой «карт спасения» занимаются специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС. По их словам, карты помогут спасателям эффективнее в случаях ДТП. Всю содержащуюся в них информацию они будут получать ещё до прибытия на место происшествия.

В институте объяснили необходимость создания «карт спасения» развитием автомобилестроения. Рост числа машин, в том числе гибридных, оснащённых альтернативными источниками питания, затрудняет работу спасателей во время аварий, поскольку им не всегда известны конструктивные особенности конкретных моделей.

Ранее сообщалось, что Минтранс предлагает увеличить предельное время работы за рулём для водителей грузовиков, автобусов и такси. При этом для контроля за состоянием водителя в кабинах транспортных средств будут устанавливаться специальные приборы. По зрачку и частоте пульса они смогут определять степень усталости шофёра.