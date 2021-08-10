В России появятся «карты спасения» для всех автомобилей

В России ведётся разработка национального стандарта по так называемым картам спасения для всех автомобилей. Инструкция будет содержать необходимую информацию о машине и рекомендации спасателям на случай аварии. Об этом сообщает ТАСС.
Разработкой «карт спасения» занимаются специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС. По их словам, карты помогут спасателям эффективнее в случаях ДТП. Всю содержащуюся в них информацию они будут получать ещё до прибытия на место происшествия.
В институте
Ранее сообщалось, что Минтранс предлагает увеличить предельное время работы за рулём для водителей грузовиков, автобусов и такси. При этом для контроля за состоянием водителя в кабинах транспортных средств будут устанавливаться специальные приборы. По зрачку и частоте пульса они смогут определять степень усталости шофёра.