Минтранс будет отслеживать усталых водителей с помощью приборов

Минтранс разработал законопроект, согласно которому засыпающих водителей грузовиков, автобусов и такси будут контролировать с помощью специальной системы. Приборы будут способны по зрачку или частоте пульса определять усталость водителей, пишет «Коммерсант».

Министерство предлагает увеличить предельное время работы за рулём для водителей вышеуказанных категорий при наличии аппаратно-программного средства, которое может проконтролировать состояние работоспособности. В кабине водителя разместят системы, которые с помощью лазерных датчиков будут определять уровень усталости шофёра.

На сегодня управлять автомобилем можно не более 10 часов. Нарушение обходится штрафом до 2,5 тысячи рублей. Новые правила позволят находиться за рулём более 10–12 часов, но только при условии установки в кабине системы мониторинга состояния водителя, подключённого к тахографу.

Если система зафиксирует, что водитель устал, он будет должен остановиться и выспаться.

Ранее Минцифры РФ разработало проект постановления, согласно которому организации могут получить разрешение на сбор и обработку биометрических персональных данных для определения личности: в первую очередь речь идёт о водителях такси и каршеринга.