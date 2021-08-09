Правительство разрешит сбор биометрии для идентификации таксистов

Минцифры РФ разработало проект постановления, согласно которому организации могут получить разрешение на сбор и обработку биометрических персональных данных для определения личности: в первую очередь речь идёт о водителях такси и каршеринга. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций являются: идентификация водителей легкового такси, идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду (каршеринг), — говорится в тексте документа.

Ведомство также предложило внедрить систему для получения доступа на территорию различных организаций, а также при участии в «собрании участников гражданского-правового сообщества». Действие проекта постановления предлагается утвердить с 1 января 2022 года.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей направил письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить Роспотребнадзору проведение общей инспекции в целях выявления источников распространения плесневого заражения пищевой продукции и людей.