В России появился новый вид мошенничества

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Правительство России утвердило федеральный план по подготовке и проведению лесоустройства в России, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Отмечается, что действия по обеспечению рационального использования, охране и защите российских лесов станут более прозрачными. При этом предлагается актуализировать план ежегодно, сообщает РИА Новости.

Планирование лесоустроительных работ в России станет прозрачнее благодаря новому порядку, утверждённому постановлением правительства в развитие принятых летом 2021 года изменений в Лесной кодекс РФ, — сказано в пресс-релизе. Согласно документу,...