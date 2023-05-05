В России появилась виртуальная столица профессий Профиград В России при поддержке «Билета в будущее» запустили проект Профиград

В России при поддержке «Билета в будущее» запустили новый проект, онлайн-город Профиград. Виртуальный город нацелен на помощь школьникам найти интересное для них занятие: подростки смогут спланировать путешествие, вырастить урожай, построить новую школу и даже взять деньги в банке на развитие района. С момента открытия участие в проекте приняли более 16 тысяч человек.

В первом профориентационном онлайн-городе создано девять районов. Каждый из них отражает ключевое экономическое направление России. Профиград активно развивается и вскоре там появятся новые кварталы. В онлайн-городе также будет развиваться социальная инфраструктура: школы, завод, Профибанк, больница и полицейский участок. В пресс-службе проекта отметили, что это первый подобный опыт в России.

Можно с уверенностью сказать, что Профиград претендует на звание первого подобного проекта, нацеленного на продвижение профориентации среди молодежи с использованием понятной и яркой игровой механики. Мы создаем онлайн-столицу профессий. Будем выбирать игровую валюту, придумаем профориентационные «читы», найдем толкового сити-менеджера, пригласим стать профиградцами известных людей, — добавили в пресс-службе.

Для участников подготавливают новые задания в формате тестов, опросов, игр и виртуальных профессиональных проб. 9 мая школьники узнают о жизни своих ровесников в 1940-х годах и запустят праздничный салют. Главная цель Профиграда — помочь подростку найти свой путь и свое место в жизни с помощью проверенных научных, социальных, цифровых методик и инструментов.

Для исследования будут доступны около 400 профессий. Отслеживать все активности можно в журнале города: там отображаются предстоящие события и задачи на неделю.

Фонд гуманитарных проектов ранее выпустил ряд просветительских видеороликов «Россия в деле», которые должны будут опровергнуть мифы о технологической отсталости страны. Создатели проекта планируют бороться с фейками о том, что российская индустрия полностью держится на технологиях СССР.