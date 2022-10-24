В России после частичной мобилизации вырос спрос на временных работников РБК: в России после частичной мобилизации вырос спрос на временных работников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первую половину октября на 52% выросло число временных вакансий, пишет РБК со ссылкой на данные портала HeadHunter. По словам экспертов, в нынешних условиях работодатели хотят заменить мобилизованных сотрудников на период их службы, а также оптимизировать рабочие места.

Чаще всего на условиях временного трудоустройства ищут курьеров (14% от общего числа вакансий), менеджеров по продажам, упаковщиков, водителей, а также продавцов, операторов call-центров, учителей, врачей и программистов. Наиболее активно временный персонал искали работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Свердловской области и Краснодарского края.

По словам экспертов, рост спроса на временных сотрудников связан с оттоком кадров из-за частичной мобилизации. Кроме того, компании не готовы связывать себя обязательствами с постоянным работником в условиях экономической неопределенности. Другой тренд связан с ростом привлекательности удаленных вакансий как для покинувших страну граждан, так и для оставшихся в России женщин, чьих мужей призвали. В то же время отмечается, что в условиях дефицита рабочей силы работники могут претендовать на более высокооплачиваемые должности.

Как замечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, еще во время ковида бизнес начал искать способы оптимизировать расходы на сотрудников за счет участия самозанятых и размещения заказов на сервисах по поиску исполнителей. По его словам, это позволяет работодателю официально сэкономить на налогах, страховых взносах и обязательствах перед работником, и такой подход будет только распространяться.

Ранее сообщалось, что на фоне стартовавшей в стране частичной мобилизации многие россияне пытаются трудоустроиться на предприятиях, имеющих бронь — их сотрудников по закону не вправе мобилизовать на фронт. Заводы из сферы оборонно-промышленного комплекса в одночасье ощутили приток свежих кадров, а кадровики утверждают, что наличие брони в разы повышает конкурентоспособность компании на рынке.