Торговля гарантиями: россияне выстраиваются в очередь за бронью Мужчины призывных возрастов стараются устроиться в компании, чьих работников освобождают от мобилизации

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На фоне стартовавшей в стране частичной мобилизации многие россияне пытаются получить отсрочку. Одним из легальных способов уклониться от неё стало трудоустройство на предприятиях, имеющих бронь — их сотрудников по закону не вправе мобилизовать на фронт. Вакансии с такой «опцией» сегодня — буквально на вес золота. Заводы из сферы оборонно-промышленного комплекса в одночасье ощутили приток свежих кадров. Кадровики утверждают: наличие брони в разы повышает конкурентоспособность компании на рынке. Правда, некоторые вакансии придутся по душе далеко не всем.

Главный бонус

В то время как объявленная 21 сентября главой государства частичная мобилизация набирает обороты, в стране растёт и количество вакансий, гарантирующих бронь. Сотрудники кадровых служб утверждают: такие предложения работы сегодня во многом перекрывают все остальные.

Например, на Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва требуются фрезеровщики, слесари, токари, инженеры-конструкторы на полный рабочий день с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей. В объявлении отмечается, что речь идет об одной из ведущих компаний российского оборонно-промышленного комплекса, специализирующейся на выпуске авиационных двигателей. Входит в состав Объединенной двигательной корпорации (ОДК) госкорпорации «Ростех».

В описании вакансии, размещенной на сервисе «Работа.Ру», в первую очередь оговаривается, что «предприятие организует бронирование должности (освобождение в соответствии с законодательством от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время) при успешном прохождении испытательного срока».

Фото: МО РФ

Россияне могут трудоустроиться на работу в следственный изолятор № 1 в Волгограде — там работодатель тоже обещает заветную бронь. Аналогичные преференции получают желающие служить в специальном полку МВД России. «Мобилизация не распространяется на сотрудников полка», — указывается в вакансии. На рекрутинговых сервисах сегодня можно обнаружить целый ряд вакансий, предлагающих службу в полиции с бронью.

Одна из петербургских фирм опубликовала две вакансии с пометкой о том, что находится в реестре аккредитованных IT-компаний, расшифровав, что под этим подразумевается бронь от мобилизации, льготная ипотека, отсрочка от армии.

Предложения работы с бронью уже выложены от РЖД — речь идет о разных вакансиях в российских регионах.

Представитель одного из крупных в России авиационных заводов в приватной беседе с NEWS.ru сообщил, что в последние дни к ним в отдел кадров «выстроилась очередь».

Это не фигура речи: люди в самом прямом смысле встают в очередь, занимают ее на улице. Конечно, для нас, с одной стороны, это выглядит удивительно: последние лет семь-восемь проблема с кадрами стояла крайне остро, кандидатов приходилось заманивать всеми возможными способами. С другой стороны, понятно — люди идут к нам, надеясь избежать мобилизации, — пояснил собеседник издания.

Житель одного из регионов Поволжья рассказал, что работа на самолётостроительном заводе помогла ему получить отсрочку от мобилизации. Мужчину вызывали в военкомат, но он представил справку с места работы, и его отпустили.

Торгуют гарантиями

Сегодня многие россияне действительно начали в срочном порядке трудоустраиваться на предприятия, которые располагают бронью.

Несколько последних дней мы видим ощутимый запрос на подобную работу. Причем люди не скрывают: трудиться слесарем на оборонном заводе — конечно, не предел их мечтаний, однако и быть мобилизованными многие тоже не хотят. Поэтому выбор оказывается не особо велик, — рассказала NEWS.ru cпециалист-рекрутер Елена Волкова.

По ее словам, она лично сталкивалась с ситуациями, когда человек менял работу на ту, которая ему меньше по душе, но которая гарантирует бронь от мобилизации.

Еще один из популярных вариантов сегодня «откосить» от мобилизации на законных основаниях — поехать трудиться на территории, которые российские власти называет освобожденными. Например, в башкирском Стерлитамаке компания активно набирает разнорабочих.

Представитель работодателя рассказал NEWS.ru, что «те рабочие, которые у нас будут числиться в штате, не призываются».

Рабочие, попавшие под мобилизацию, под нашим договором будут работать без проблем, — пояснили в компании.

Там также сообщили, что речь идет о вахте в Мариуполе, заверив, что «военных действий в городе давно нет, ведутся полноценные строительные работы, строят дороги, дома, школы, детсады».

Фото: dan-news.info г. Мариуполь

Руководитель одной из IT-компаний в Московском регионе, пожелавший сохранить инкогнито, также сообщил, что привлекательность рабочих мест в отрасли значительно возросла.

Многие надеются, что айтишников выведут из-под удара и их не будут забирать служить. Поэтому резюме от потенциальных сотрудников сегодня идут потоком, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Эксперты полагают, что уже в самое ближайшее время возможность избежать мобилизации станет ходовым «товаром» у мошенников.

В условиях хаотизации и угрозы жизни мошенники торгуют главным — определенностью и гарантиями. Конечно же, в большинстве случаев подобные предложения являются блефом, однако люди ведутся, поскольку со стороны власти продемонстрировано уже всё что можно и нельзя, — заявил NEWS.ru основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев.

При этом он не исключил, что повысится привлекательность и, соответственно, «маржинальность» трудоустройства в государственные органы, в частности в налоговую, банковскую сферы, и, если грамотно пролоббируют аграрии, — то и в АПК, а не только в сферу военно-промышленного комплекса.

При этом наиболее серьезные коммерсанты озаботились, например, скупкой IT-компаний, куда планируют трудоустроить своих друзей, подруг и родственников. Лазеек и афер еще увидим достаточно, поскольку российский недокапитализм строился на максимальном извлечении прибыли из чего угодно. В данном случае спрос на наших глазах порождает предложение, — заключил Сарбаев.

К слову, на фоне частичной мобилизации аферисты уже активно предлагают россиянам получить «белые» военные билеты, справку о непригодности к службе или вообще освободиться от нее. Потенциальных жертв, как правило, ищут в социальных сетях.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили: призыв руководителей и владельцев компаний может остановить их работу и сорвать выполнение контрактов.

Однако они были не первыми, кто вышел с подобными предложениями. Так, производители электроники уже обратились в правительство по этому поводу, мотивируя необходимость освобождения от частичной мобилизации «интересами устойчивого развития российской электронной промышленности».

Представители транспортной сферы также заявили о необходимости формирования перечня работников отрасли, на которых не должна распространяться частичная мобилизация.