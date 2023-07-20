В России отзывают почти 80 тысяч автомобилей Lada

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Lada Granta в автосалоне дилерского центра Lada в Москве

АвтоВАЗ отзывает в России 79,5 тысяч автомобилей, сообщает Росстандарт. Речь идет о выпущенных в 2022-2023 годах моделях Granta, а также внедорожниках Niva Legend и Niva Travel, у которых отсутствует блок управления системой оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Причина отзыва транспортных средств: отсутствие блока управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». На всех транспортных средствах будет выполнена установка блока управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

В Росстандарте уточнили, что все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ возобновил выпуск LADA Granta с автоблокировочной системой тормозов (ABS). Система, позволяющая сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения, устанавливается на все модели семейства Granta начиная с комплектации Classic.

Кроме того, АвтоВАЗ опроверг планы повышения цен на все модели с октября 2023 года. Пиар-директор концерна Сергей Ильинский назвал подобные публикации слухами, не имеющими под собой никаких оснований.