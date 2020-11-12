В России от коронавируса вылечились ещё 18 811 человек

https://static.news.ru/photo/7646aa1a-24bd-11eb-a664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны ещё 18 811 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что в общей сложности с начала пандемии после заражения выздоровели 1 388 168 россиян.

Также в оперштабе сообщили, что в течение прошедших 24 часов в стране медики выявили 21 608 новых случаев коронавируса. Всего в России COVID-19 заразились 1 858 568 человек.

Кроме того, за последние сутки на территории РФ 439 человек с коронавирусом скончались. В общей сложности жертвами инфекции стали 32 032 гражданина России.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние 24 часа в Москве зарегистрировали 5997 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба.

Общее число заразившихся с начала пандемии жителей города выросло до 491 542.