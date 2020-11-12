В Москве за сутки коронавирусом заболели 5997 человек

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Записаться на сдачу ПЦР-теста на COVID-19 в Москве стало проще, число слотов для прохождения тестирования увеличат более чем на тысячу, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на одну тысячу. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы. Таким образом, во взрослой сети...