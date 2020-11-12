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В Москве за сутки коронавирусом заболели 5997 человек

10:51, 12 ноября 2020 20
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 5997 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба.

Общее число заразившихся с начала пандемии жителей города выросло до 491 542.

За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции 3959 человек, жизни 71 пациента спасти не удалось.

По всей стране за сутки выявили 21 608 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 18 811 россиян, скончались 439 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в столице увеличили объём ПЦР-тестирования на коронавирус. Она уточнила, что на сегодняшний день взрослые могут сдать тест на коронавирус в 162 городских поликлиниках, а для юных москвичей тестирование доступно в 45 детских поликлиниках.

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