В Москве за сутки коронавирусом заболели 5997 человек

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 5997 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба.
Общее число заразившихся с начала пандемии жителей города выросло до 491 542.
За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции 3959 человек, жизни 71 пациента спасти не удалось.
По всей стране за сутки выявили 21 608 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 18 811 россиян, скончались 439 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что, по словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в столице увеличили объём ПЦР-тестирования на коронавирус. Она уточнила, что на сегодняшний день взрослые могут сдать тест на коронавирус в 162 городских поликлиниках, а для юных москвичей тестирование доступно в 45 детских поликлиниках.