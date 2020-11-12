16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

В Москве увеличили объёмы ПЦР-тестирования на коронавирус

10:06, 12 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Записаться на сдачу ПЦР-теста на COVID-19 в Москве стало проще, число слотов для прохождения тестирования увеличат более чем на тысячу, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на одну тысячу. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы. Таким образом, во взрослой сети число ежедневно доступных слотов составит 4860, а в детской сети — 1170. Итого общий объём превысит 6 тысяч ПЦР-тестов. Таким образом, уже в пятницу свободных окошек для записи во всех точках станет больше, — приводит слова Раковой «Москва 24».

Она уточнила, что на сегодняшний день взрослые могут сдать тест на коронавирус в 162 городских поликлиниках, а для юных москвичей тестирование доступно в 45 детских поликлиниках.

Результаты тестирования вносятся в электронную медицинскую карту в течение трёх дней, добавила заммэра.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в столице вылечились от коронавируса 3959 пациентов. Общее число переболевших москвичей достигло 354 705 человек. За минувшие 24 часа в Москве скончался 71 пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео