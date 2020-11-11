В Москве за сутки скончался 71 пациент с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9d187cae-245e-11eb-b0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в Москве скончался 71 пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

За последние сутки в Москве медики выявили более 4,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности, с начала пандемии в столице COVID заразились 485 545 человек.

Рекордное количество летальных случаев с подтверждённым COVID было зарегистрировано в России за последние 24 часа. Накануне от коронавируса скончались 368 человек, а днём ранее — 256. Общее число жертв пандемии с начала года по стране выросло до 31 593 человек.

Как сообщал NEWS.ru, более 1,5 млн жителей России привьются вакциной «Спутник V» до завершения 2020 года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.