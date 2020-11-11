Гинцбург рассчитывает на вакцинацию от COVID 1,5 млн россиян до конца года

https://static.news.ru/photo/62838df2-2456-11eb-b054-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Более 1,5 млн жителей России привьются вакциной «Спутник V» до завершения 2020 года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Не меньше 1,5 млн [человек] в этом году привьются, потому что уже несколько десятков тысяч привились наших граждан по производственному принципу, — сказал он в эфире «Россия 24».

В ноябре, как уточнил глава центра им. Гамалеи, планируется произвести порядка 200 тыс. доз вакцины, в декабре — около 1,5 млн доз.

По его словам, уже около 45–50 тыс. россиян из групп риска, в том числе медицинские работники, уже привились «Спутником V». А вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что Россия планирует до конца года произвести 2 млн доз этой вакцины. С апреля 2021 года — выпускать до 6 млн доз в месяц.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Сейчас идёт пострегистрационный период исследований препарата, его проверяют на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Гинцбург отметил, что пострегистрационные исследования вакцины против нового коронавируса «Спутник V» показали, что новых побочных эффектов от неё нет.