Гинцбург: новых побочных эффектов от вакцины «Спутник V» не обнаружено

https://static.news.ru/photo/8cd33886-2452-11eb-be3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Пострегистрационные исследования вакцины против нового коронавируса «Спутник V» показали, что новых побочных эффектов от неё нет. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Он отметил, что все побочные эффекты были получены в результате исследований на первой — второй фазе. Они подтвердились и на большой выборке в 16 тысяч человек.

Никаких новых побочных эффектов на большой выборке обнаружено не было, — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Он добавил, что побочные эффекты возникают у 15–17% вакцинированных. При этом оставшиеся 80% и больше вакцинированных вообще не ощущают никакого дискомфорта в результате введения препарата.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Сейчас идёт пострегистрационный период исследований препарата, его проверяют на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Как писал NEWS.ru, у 15% получивших российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» наблюдается повышенная температура, головная боль и ломота в мышцах.