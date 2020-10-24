Гинцбург назвал «самые неприятные» побочные эффекты от вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/335f8fce-177e-11eb-ac51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У 15% получивших российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» наблюдается повышенная температура, головная боль и ломота в мышцах. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где был разработан препарат, Александр Гинцбург.

Те побочные эффекты, которые наблюдаются — они незначительны и полностью соответствуют инструкции по применению. То есть самые неприятные побочные эффекты, которые наблюдаются, это поднятие температуры до 38 градусов, иногда головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата, — сказал Гицнбург в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, остальные 85% вакцинированных переносят принятие препарата без всяких побочных эффектов и неудобств, отмечает РНС.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Сейчас идёт пострегистрационный период исследований препарата, его проверяют на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Параллельно с этим этапом исследований россиян намерены вакцинировать на добровольной основе. Ряд высокопоставленных чиновников, включая Сергея Собянина, уже сделали прививку, писал NEWS.ru.