В России за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/324054b8-23f7-11eb-9a91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 432 россиянина, это абсолютный антирекорд с начала пандемии COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба.

Накануне от коронавируса скончались 368 человек, а днём ранее — 256.

Общее число жертв пандемии с начала года по стране выросло до 31 593 человек.

В Москве за сутки не удалось спасти жизнь 73 пациентам с COVID-19, в Санкт-Петербурге скончались 74 человека. Жертвами инфекции в Московской области стали 15 россиян. 18 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Ростовской области, 15 — в Красноярском крае.

Как писал NEWS.ru, всего за последние 24 часа в стране выявлен 19 851 новый случай заражения коронавирусом. За 24 часа выздоровели 18 616 россиян. За последние 24 часа в Москве вылечились 3857 человек, которым ранее диагностировали COVID-19.

10 ноября власти Москвы приняли решение об ужесточении мер по сдерживанию коронавируса. В том числе в городе из-за пандемии отменят новогодние гуляния.