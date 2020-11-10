За сутки в России выявили 19 851 заболевшего коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b35d1a22-23f7-11eb-abb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в 85 российских регионах коронавирус официально подтвердили у 19 851 человека. Впервые с 5 ноября суточный прирост больных COVID-19 составил менее 20 тысяч. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 1 836 960 жителей РФ.

По состоянию на 11 ноября в России коронавирус выявили у 1 836 960 человек (+19 851 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заболевших зафиксировано в Москве (4477), Санкт-Петербурге (1574) и Московской области (701). Меньше всего — на Чукотке (1) и в Ненецком автономном округе (7).

За время пандемии от коронавируса выздоровели 1 369 357 жителей РФ (+18 616 за сутки), скончались от инфекции 31 593 человека (+432 за сутки).

Как писал NEWS.ru, число заразившихся коронавирусом людей в мире выросло за минувшую неделю более чем на 3,6 млн, что является рекордным показателем за всё время пандемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также выросло количество случаев заболевания, завершившихся летальным исходом — их зарегистрировано более чем 54 тысячи, что на девять тысяч больше, чем неделей ранее. По состоянию на 8 ноября 2020 года в мире было зарегистрировано около 49,7 млн заразившихся и более 1,2 млн летальных исходов.