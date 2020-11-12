В Москве ещё 3959 человек вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/741fb86e-24b1-11eb-8c1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы за прошедшие сутки из городских больниц по выздоровлении были выписаны ещё 3959 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 12 ноября сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что число выздоравливающих после заражения москвичей продолжает увеличиваться.

Всего с начала пандемии в столице от COVID-19 смогли вылечиться 354 705 человек, — сообщила Ракова.

Отсутствие у пациента заболевания подтверждается путём проведения исследований. Кроме того, всем, кому необходимо находиться под наблюдением после выписки, медики дают определённые рекомендации.

Тот, кто уже переболел, может стать донором плазмы крови, необходимой для лечения других пациентов, передаёт телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, за минувшие сутки в Москве скончался 71 пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом вечером 11 ноября сообщил Telegram-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

За последние сутки в Москве медики выявили более 4,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в столице COVID заразились 485 545 человек.